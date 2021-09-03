В рамках Восточного экономического форума Э. Исаков принял участие в панельной дискуссии о развитии детско-юношеского спорта

Source: Russia – Council of the Federation

Нужно целенаправленно идти к тому, чтобы не только в городах, но и в сёлах были доступные условия для физического развития каждого человека, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в панельной дискуссии на тему «Будущее детско-юношеского спорта в России».

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Модератором мероприятия, прошедшего в рамках Восточного экономического форума, стала руководитель Федерального центра подготовки спортивного резерва Кадрия Ахмерова.

В своем выступлении Эдуард Исаков напомнил, что Президентом Российской Федерации поставлена задача по вовлечению до 70 проц. населения в систематические занятия физкультурой и спортом.

«Необходимо целенаправленно идти к тому, чтобы не только в городах, но и в сёлах были доступные условия для физического развития каждого человека, начиная с детей и заканчивая людьми старшего возраста. Для этого нужны уличные площадки, современные спортивные объекты, внимательные тренеры, получающие достойную зарплату, разнообразие секций», — сказал сенатор.

По словам парламентария, особенно важно вовлекать детей в занятия спортивных секций, где они получат правильное воспитание от тренеров. Иначе подростки могут направить свою энергию в нежелательное русло. «Мы заинтересованы в том, чтобы каждый ребёнок полноценно и гармонично развивался», — отметил Эдуард Исаков.

Он добавил, что из‑за разницы климатических условий на территории страны многие населенные пункты нуждаются не только в открытых, но и в закрытых спортивных комплексах. «Например, в моем регионе — Югре — девять месяцев в году снег, и открытая площадка будет под сугробами находиться. На ней никто не сможет заниматься», — сказал парламентарий.

Сенатор также обратил внимание, что в настоящее время ведется разработка проекта концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации. «Ожидается, что концепция будет способствовать достижению тех высоких показателей и целей, которые были определены Указом главы государства от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», — подчеркнул Эдуард Исаков.

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