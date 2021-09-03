В. Полетаев возложил цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

Source: Russia – Council of the Federation

На памятнике выгравировано имя 61 жителя Республики Алтай, погибших при исполнении служебного долга.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в День солидарности в борьбе с терроризмом возложил в Горно-Алтайске цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах Советского Союза и Российской Федерации.

В церемонии возложения цветов приняли участие члены региональной общественной организации Республики Алтай «Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери», руководитель ассоциации муниципальных образований Республики Алтай Роман Птицын.

Нельзя забывать о сотнях военнослужащих, погибших, исполняя служебный долг, считает сенатор. Он отметил, что противодействие терроризму — общенациональная задача

Нельзя забывать о сотнях военнослужащих, погибших, исполняя служебный долг, считает сенатор. Он отметил, что противодействие терроризму — общенациональная задача.

«Мы открыли этот памятник год назад. С тех пор не проходит и дня, чтобы сюда не приходили сослуживцы, родные и близкие ребят, которые отдали свою жизнь ради мира», — сказал Владимир Полетаев.

Владимир Полетаев в День солидарности в борьбе с терроризмом возложил в Горно-Алтайске цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах Советского Союза и Российской Федерации

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Владимир Полетаев в День солидарности в борьбе с терроризмом возложил в Горно-Алтайске цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах Советского Союза и Российской Федерации

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В День солидарности в борьбе с терроризмом в Горно-Алтайске возложили цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах Советского Союза и Российской Федерации

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В День солидарности в борьбе с терроризмом в Горно-Алтайске возложили цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах Советского Союза и Российской Федерации

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Владимир Полетаев в День солидарности в борьбе с терроризмом возложил в Горно-Алтайске цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах Советского Союза и Российской Федерации

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Владимир Полетаев в День солидарности в борьбе с терроризмом возложил в Горно-Алтайске цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим в локальных войнах Советского Союза и Российской Федерации

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Он напомнил, что на памятнике выгравировано имя 61 жителя Республики Алтай, погибших при исполнении служебного долга в военных конфликтах.

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