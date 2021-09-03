Встреча с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

У нас с вами вчера начался шестой по счету Восточный экономический форум, и я думаю, что он твердо занял свое достойное место в международном календаре мероприятий подобного рода. Это интересная, полезная площадка – и для наших партнеров, которые приезжают на это мероприятие во Владивосток, и для нас, для российского бизнеса и представителей различных уровней власти очень полезное мероприятие, поскольку позволяет нам проанализировать то, что сделано в регионе, в огромном Дальневосточном регионе России, за предыдущее время и наметить – совместно, причем, что очень важно – наметить какие-то совместные шаги по развитию региона.

Это важно для людей, здесь проживающих, для власти – для того, чтобы продемонстрировать, на что она способна, а для бизнеса – для того, чтобы начать либо продолжить интересные, перспективные проекты, которые, надеюсь, для бизнеса приносят и удовлетворение, реализуют в самом хорошем, лучшем смысле этого слова амбиции и приносят прибыль, что немаловажно.

Знаю, что вы уже вчера начали эту работу, и, откровенно говоря, сам для себя поставил такую задачу на нашей встрече – от вас получить максимально информацию о том, как проходила эта работа за вчерашний день. Просил бы вас меня сориентировать по наиболее важным, интересным проблемам, которые вами обсуждались.

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Конечно, со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы удовлетворить и ваш интерес к тем вопросам, которые вчера обсуждались и которые вы хотели бы обсудить и на данной встрече. Но мне бы, честно говоря, нужна была бы ваша поддержка сейчас для того, чтобы вы сориентировали по поводу того, что вам представляется наиболее важным, наиболее интересным, перспективным для дальнейшей работы на форуме в целом.

Давайте начнем. У нас даже есть здесь перечень выступающих, но мне бы хотелось, чтобы мы, честно говоря, без особой забюрокраченности провели нашу сегодняшнюю встречу. Тем не менее, не могу не предоставить слово Юрию Петровичу Трутневу, который был вдохновителем и, можно сказать, в известной степени автором идеи проведения подобных форумов.

Пожалуйста, Юрий Петрович.

Продолжение следует.

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