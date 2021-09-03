Source: Russia Federal Space

#Президент РФ#Кремль#Владимир Путин#Космодромы#Восточный#Ангара03.09.2021 21:49

Владимир Путин посетил космодром Восточный

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посетил космодром Восточный и ознакомился с ходом строительства его второй очереди. Глава государства осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса для ракет тяжёлого класса «Ангара».

Восточный — первый российский гражданский космодром, расположен в Амурской области вблизи города Циолковского. Указ Президента о создании космодрома подписан в 2007 году.

Строительные работы ведутся в две очереди, в рамках первой в 2012–2016 годах возведён универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5», а также сопутствующей инфраструктуры. Первый пуск «Ангары» запланирован на 2023 год.

Источник: Президент РФ

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