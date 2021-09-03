Б. Жамсуев: Забайкалье в полной мере участвует в федеральных и окружных программах поддержки и развития бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принимает участие в мероприятиях VI Восточного экономического форума 2021.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края принял участие в официальной церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума.

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Торжественная церемония открытия экспозиции состоялась после завершения пленарного заседания. На главной сцене проходили дни регионов ДФО, в рамках которых демонстрировались презентационные материалы регионов, проводились конкурсы, выступали творческие коллективы.

Баир Жамсуев посетил павильон Забайкальского края, в котором представлены цифровые технологии: прикосновения к интерактивной сенсорной панели достаточно для того, чтобы узнать о месторождениях полезных ископаемых и самых перспективных горно-обогатительных комбинатах. Отдельное место было отведено крупным компаниям края.

«Благодаря вхождению в ДФО, Забайкалье в полной мере участвует в федеральных и окружных программах поддержки и развития бизнеса. На сегодняшний день, сформированы благоприятные условия для привлечения инвестиций в региональную экономику, так число реализуемых проектов на территории опережающего развития «Забайкалье» достигло двадцати шести, с общим объемом заявленных инвестиций в размере свыше 192 миллиардов рублей и планами создания более 9200 рабочих мест. Все это дает возможность обеспечения дальнейшего развития социально-экономической сферы края», — отметил Баир Жамсуев.

Для гостей и участников форума в комнате переговоров павильона запланированы подписания соглашений с потенциальными инвесторами с подробными презентациями, содержащими все экономические обоснования. Также представлена выставка туристических направлений и культурных достопримечательностей, на отдельной площадке представлено кулинарное разнообразие народов Забайкалья. Залы павильона украшают работы известных забайкальских скульпторов.

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