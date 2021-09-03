Source: Russia – Council of the Federation

Обращения граждан – важный источник информации, необходимой для принятия решений, пресечения незаконных действий, считает сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия рассказал о работе с обращениями граждан.

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«Открытое обращение граждан в органы государственной власти – важный элемент любого правового демократического государства. Это существенный источник информации, необходимой для принятия решений, пресечения незаконных действий», — отметил сенатор. «В нашем обществе люди выступают активной инициативной силой, защищающей общие интересы, предупреждающей и исправляющей ошибки и злоупотребления».

Открытое обращение граждан в органы государственной власти – важный элемент любого правового демократического государства

По словам Алексея Майорова, взаимодействие Комитета СФ с органами государственной власти всех уровней является залогом эффективного рассмотрения проблемных вопросов, изложенных в обращениях граждан.

Так, по запросам Комитета в контролирующие органы, инициированные обращениями граждан, своевременно пресекаются нарушения действующего законодательства, сообщил парламентарий. Он привел недавний пример — выявление и пресечение в одном из субъектов РФ нарушений природоохранного законодательства. «По обращению в наш Комитет органами Росприроднадзора проведено рейдовое обследование территорий, указанных в нем. По результатам проверки факты ограничения свободного доступа к водному объекту подтвердились, проводится административное производство».

Глава Комитета СФ заверил, что сенаторы будут держать этот вопрос на контроле до устранения выявленных нарушений.

«Комитет в работе с обращениями граждан руководствуется принципами объективного, полного и всестороннего исследования ситуации», — подчеркнул Алексей Майоров.

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