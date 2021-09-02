XVI Паралимпийские летние игры: Анна Поддубская и Даниил Сидоров – бронзовые призёры в соревнованиях по тхэквондо

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 сентября, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россияне Анна Поддубская и Даниил Сидоров выиграли бронзовые медали в соревнованиях по тхэквондо. Даниил выступал в весовой категории до 61 кг, Анна – в весовой категории до 49 кг. Российские тхэквондисты соревновались в классе K4, в котором представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Анну Поддубскую и Даниила Сидорова с бронзовыми наградами: «Наши тхэквондисты добились исторического результата. Тхэквондо впервые включено в программу Паралимпийских игр, и российские спортсмены сегодня вписали свои имена в историю – стали первыми призёрами Паралимпиады в этом виде спорта. Анна Поддубская, призёр чемпионата мира и Европы, в схватке за бронзовую медаль не оставила шансов сильной сопернице, нанесла сокрушительное поражение украинке, многократной чемпионке мира. Даниил Сидоров, чемпион Европы и призёр чемпионата мира, одержал убедительную победу над четырёхкратным чемпионом мира из Франции. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с успехом наших спортсменов! Желаю российским тхэквондистам удачи на Играх в Токио», – сказал Олег Матыцин.

35-летняя Анна Поддубская – мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира и серебряный призёр чемпионата Европы по тхэквондо спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Анна родилась в Туапсе, в составе российской паралимпийской сборной представляет родной Краснодарский край. Анна тренируется в Центре паралимпийской подготовки Краснодарского края, её тренер – Жанна Васильевна Щербакова.

22-летний Даниил Сидоров – кандидат в мастера спорта России, серебряный призёр чемпионата мира и чемпион Европы. Даниил родился в г. Кохма (Ивановская область), в составе паралимпийской сборной страны представляет Республику Дагестан. Даниил занимается в Школе высшего спортивного мастерства имени Али Алиева в Дагестане, его тренер – Долгат Магомедович Абдуллаев.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анну Поддубскую и Даниила Сидорова с бронзовыми медалями Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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