Ю. Воробьев: Русское географическое общество приложит усилия для развития национального парка в Вологодской области

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Вологодским отделением Русского географического общества и национальным парком «Русский Север».

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Вологодским отделением Русского географического общества (РГО) и национальным парком «Русский Север».

Документ посвящен совместной деятельности в целях сохранения природы парка, создания условий для развития внутреннего и въездного туризма, отметил сенатор, являющийся председателем Управляющего совета РГО.

Проектом развития парка предусмотрено создание рекреационных зон, экологических троп и других объектов для туристов и жителей

«Русское географическое общество имеет огромные научные ресурсы и поможет сформировать современный облик национального парка. Проектом развития парка предусмотрено создание рекреационных зон, экологических троп и других объектов для туристов и жителей. С момента создания национального парка в 2006 году средств на его благоустройство выделялось недостаточно, в ближайшее время ситуация изменится», — сказал Юрий Воробьев.

Заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак сообщил, что вопросы экологии и природосбережения входят сейчас в число приоритетных. «Перед нами стоит задача гармонично сочетать социально-экономическое развитие территории и сохранение природы. Все больше людей, представителей власти, бизнеса, общественных институтов осознают это. И Русское географическое общество — один из лидеров в реализации проектов в области природопользования», — отметил он.

Юрий Воробьев принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Вологодским отделением Русского географического общества (РГО) и национальным парком «Русский Север»

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Юрий Воробьев

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Юрий Воробьев принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Вологодским отделением Русского географического общества (РГО) и национальным парком «Русский Север»

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Юрий Воробьев принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Вологодским отделением Русского географического общества (РГО) и национальным парком «Русский Север»

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Представление экологических проектов, которые намечено реализовать в Кирилловском районе Вологодской области

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Представление экологических проектов, которые намечено реализовать в Кирилловском районе Вологодской области

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Представление экологических проектов, которые намечено реализовать в Кирилловском районе Вологодской области

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Представление экологических проектов, которые намечено реализовать в Кирилловском районе Вологодской области

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Реализация проекта по развитию аллеи РГО в парке памяти в Ферапонтово

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Реализация проекта по высадке саженцев деревьев разных пород

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Реализация проекта по высадке саженцев деревьев разных пород

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Реализация проекта по высадке саженцев деревьев разных пород

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Участники мероприятия возложили цветы к памятнику неизвестному солдату в селе Ферапонтово

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Участники мероприятия возложили цветы к памятнику неизвестному солдату в селе Ферапонтово

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Участники мероприятия возложили цветы к памятнику неизвестному солдату в селе Ферапонтово

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Участники мероприятия возложили цветы к памятнику неизвестному солдату в селе Ферапонтово

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Участники мероприятия возложили цветы к памятнику неизвестному солдату в селе Ферапонтово

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В рамках церемонии подписания соглашения были представлены экологические проекты, которые намечено реализовать в Кирилловском районе Вологодской области. Среди них — создание комфортной среды в Ферапонтовском сельском поселении, развитие аллеи РГО в парке памяти в Ферапонтово, высадка саженцев деревьев разных пород.

Участники мероприятия также возложили цветы к памятнику неизвестному солдату в селе Ферапонтово.

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