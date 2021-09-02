Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в рамках рабочей поездки во Владивосток посетил панельную сессию на Восточном экономическом форуме.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках работы на Восточном экономическом форуме, посетил панельную сессию – «Креативные индустрии для экономического прорыва: опыт регионов».

Креативные индустрии – один из самых динамично развивающихся секторов экономики и при этом, самый недооцененный в России

«Креативные индустрии – один из самых динамично развивающихся секторов экономики и при этом, самый недооцененный в России», — отметил Эдуард Исаков.

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По мнению сенатора, при комплексной и осмысленной поддержке в регионах, креативная индустрия сможет значительно повысить валовый региональный продукт (ВРП) и уровень занятости не только среди молодежи, но и среди старшего поколения, а также среди людей с инвалидностью.

«Вклад в креативную экономику будет способствовать росту производственного потенциала, развитию малого и среднего предпринимательства», — считает Эдуард Исаков.

«В настоящее время большинство стран мира осознают важность вклада креативных индустрий в местную экономику, занимаются этим вопросом достаточно давно. В нашей стране необходимо разрабатывать новые программы и меры поддержки, чтобы наши творческие граждане не испытывали проблем в идентификации в налоговых службах и продвижении своих товаров и услуг», — подчеркнул законодатель.

«Югра стояла у истоков развития креативных индустрий в России. Наша модель развития стала примером для других регионов страны. По оценкам АСИ, доля креативных индустрий в ВРП в регионе составляет более двух процентов», — подчеркнул он.

Эдуард Исаков напомнил, что в креативных индустриях Югры задействовано семь тысяч организаций, активно реализуются проекты, направленные на формирование экосистемы.

Эдуард Исаков в рамках работы на Восточном экономическом форуме, посетил панельную сессию – «Креативные индустрии для экономического прорыва: опыт регионов»

«Основой экосистем призваны стать арт-резиденции для поддержки субъектов креативных индустрий на всех стадиях жизненного цикла. В планах — обучение молодежи навыкам креативного и предпринимательского мышления, в школах и институтах Югры. Вместе с этим, в регионе принят Закон «О креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», позволяющий упорядочить среду, создавая при этом комфортные условия для творческих, талантливых жителей округа, чтобы они могли зарабатывать деньги на любимом деле, получая удовольствие от самореализации».

«Держим курс на создание особых экономических зон, продвижение продукции этого направления под единым брендом. Регион не только связан с добычей нефти и газа, но также богат творческими, креативными людьми и невероятной культурой малочисленных народов севера. Мы обязаны создать им комфортные условия для творчества. Окажем всестороннюю поддержку сейчас — завтра получим креативные территории и экономический рост в регионе», — подчеркнул Эдуард Исаков.

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