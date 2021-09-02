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#НПО Энергомаш#Памятная дата02.09.2021 19:40

Энергомаш отметил день рождения академика В.П.Глушко

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прошел торжественный митинг, посвященный 113-й годовщине со дня рождения основателя предприятия — Валентина Петровича Глушко, с разработок которого началась деятельность научно-производственного объединения.

Мероприятие посетили почетные гости: депутат Государственной Думы Денис Кравченко, член Высшего совета партии «Единая Россия», трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, заместитель главы г.о. Химки Родион Левочка, лидеры движения «Химки-интересно жить!», ветераны предприятия.

С приветственным словом к собравшимся обратился главный конструктор НПО Энергомаш Петр Левочкин. Он поздравил энергомашевцев с праздником и поблагодарил их за ежедневный добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие космической промышленности.

«Я рад приветствовать тех, кто работал с Валентином Петровичем, заслуженных работников, которые учились у первого поколения двигателистов и, конечно, нашу молодежь, которой предстоит продолжить традиции, заложенные ее основателем. Сегодня Энергомаш по-прежнему удерживает позиции мирового лидера по разработке жидкостных ракетных двигателей. Отдыхать нам некогда!

Производственная программа очень насыщенна: КБ, производство, испытатели очень плотно заняты созданием двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя „Союз-5“. Большой объем работ проводится по поставкам двигателей РД-191 для ракеты „Ангара“. Еще одно важное событие — создание интегрированной структуры ракетного двигателестроения, которое возглавило наше предприятие. Уверен, что вместе мы справимся со всеми задачами и в очередной раз докажем, что нет ничего невозможного, если есть цель и желание ее достичь!», — сказал в своем выступлении Петр Левочкин.

В честь 113-й годовщины со дня рождения основателя НПО Энергомаш награды и благодарности получили лучшие сотрудники предприятия, в том числе победители конкурса «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021» и работники, зарегистрировавшие патенты на изобретения. После мероприятия на территории НПО Энергомаш делегация работников предприятия отправилась на Новодевичьем кладбище, где возложила цветы к могиле Валентина Петровича Глушко. Также цветы были принесены к бюсту академика В.П. Глушко, установленному на Аллее героев ВДНХ.

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