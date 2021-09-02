Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на торжественной школьной линейке в Октябрьской средней школе Оренбуржья.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области в День знаний посетил одну их школ в Октябрьском районе Оренбургской области.

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К началу нового учебного года в рамках реализации национального проекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребенка» в местной школе был открыт новый, спортивный зал, в котором появилось современное напольное покрытие, освещение и отличное оборудование и инвентарь.

Сенатор осмотрел учебные классы и библиотеку, пообщался с педагогами.

Андрей Шевченко отметил, что ремонт спортивных залов — еще один шаг к созданию комфортных условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах.

Андрей Шевченко в День знаний посетил одну их школ в Октябрьском районе Оренбургской области

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Андрей Шевченко в День знаний посетил одну их школ в Октябрьском районе Оренбургской области

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Андрей Шевченко в День знаний посетил одну их школ в Октябрьском районе Оренбургской области

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Андрей Шевченко в День знаний посетил одну их школ в Октябрьском районе Оренбургской области

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Андрей Шевченко в День знаний посетил одну их школ в Октябрьском районе Оренбургской области

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Андрей Шевченко в День знаний посетил одну их школ в Октябрьском районе Оренбургской области

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Андрей Шевченко в День знаний посетил одну их школ в Октябрьском районе Оренбургской области

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Андрей Шевченко в День знаний посетил одну их школ в Октябрьском районе Оренбургской области

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Выступая на торжественной школьной линейке, представитель региона в Совете Федерации тепло поздравил педагогический коллектив Октябрьской СОШ, учеников и родителей с праздником и подчеркнул особую важность профессии учителя в деле воспитания подрастающего поколения, формирования у молодежи правильных жизненных ориентиров и ценностей.

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