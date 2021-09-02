С. Горняков: Новый учебный год в Волгоградской области начался для более чем 260 тысяч школьников

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в торжественных линейках в Гимназии номер 1 и Лицее номер 5 города Волгограда.
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области принял участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, в Гимназии номер 1 и Лицее номер 5 г. Волгограда.
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Сенатор поздравил школьников и педагогов с Днем знаний и отметил, что в регионе было сделано все возможное для того, чтобы новый учебный год начался в очном формате.
«Все соскучились по живому общению, по образовательному процессу в привычном формате. Поэтому, несмотря на ряд ограничений и строгое соблюдение эпидемиологических требований, школьники, родители, учителя сегодня искренне радуются встрече», — рассказал Сергей Горняков.
По его словам, важно, что в регионе активно реализуются проекты и программы, направленные на модернизацию, техническое переоснащение, ремонт образовательных учреждений и благоустройство пришкольных территорий. Обновление образовательных учреждений идет не только в областной столице, но и в сельских районах.
Сергей Горняков принял участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, в Гимназии номер 1 и Лицее номер 5 г. Волгограда
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Сергей Горняков принял участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, в Гимназии номер 1 и Лицее номер 5 г. Волгограда
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Сергей Горняков принял участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, в Гимназии номер 1 и Лицее номер 5 г. Волгограда
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Сенатор пожелал собравшимся, чтобы новый учебный год принес только положительные эмоции, знания, был богатым на профессиональные достижения и спортивные успехи.