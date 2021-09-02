Совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день!

В нашей повестке – вопросы социально-экономического развития. Обсудим их в комплексе с участием глав субъектов Федерации, представителей Правительства, федеральных ведомств.

Сегодня – мы находимся во Владивостоке – здесь открывается Восточный экономический форум. Он собрал руководителей ведущих компаний, предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке. Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтём при планировании наших дальнейших действий и шагов по развитию дальневосточного региона.

Напомню, что в прошлом году был подписан Указ Президента «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока». На его основе запущена Национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего, она нацелена на приток людей, приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке.

Обращаю внимание Правительства, руководителей регионов, муниципалитетов: все мероприятия программы нужно реализовать в полном объёме, необходимо предусмотреть финансовые и организационные ресурсы.

На что хотел бы обратить сегодня в ходе нашей встречи особое внимание. История освоения Дальнего Востока, реализация здесь крупных, значимых проектов – таких как строительство Транссиба и БАМа, а уже в наше время и космодрома «Восточный», целого комплекса крупных объектов во Владивостоке к саммиту АТЭС – показали, насколько важно постоянно идти вперёд. Мы сейчас только что посмотрели с Юрием Петровичем [Трутневым], с коллегами, как реализуются наши планы за предыдущие годы.

Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи, исходя не из текущей, а уже из более отдалённой, стратегической перспективы.

Продолжение следует.

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