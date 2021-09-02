Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Дмитрий Рогозин#Российская орбитальная станция02.09.2021 22:10

Роскосмос планирует начать развертывание новой орбитальной станции через 5-6 лет

Начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг во время марафона «Новое знание».

«Мы планируем начало развертывания этой станции где-то через пять-шесть лет», — отметил Рогозин.

По его словам, в качестве базового модуля нашей новой орбитальной станции будет выступать Научно-энергетический модуль (НЭМ).

«Это уже совершенно новое поколение орбитальных модулей. У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга», — заявил глава Роскосмоса.

Источник: ТАСС2 августа 2021 года, 16:21

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