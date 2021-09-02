Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Южный#НПО Лавочкина#Космодромы#Байконур#OneWeb02.09.2021 09:00

Разгонный блок «Фрегат» готовят к пуску на 14 сентября

На космодроме Байконур в соответствие с комплексным графиком работ по программе запуска космических аппаратов OneWeb в рамках миссии № 36 продолжается подготовка разгонного блока «Фрегат».

В настоящее время его транспортировали из монтажно-испытательного корпуса площадки № 31 на площадку № 112. Следующий этап подготовки — перемещение «Фрегата» в шлюзовую камеру. В данных работах приняли участие специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос»).

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb намечен на 14 сентября 2021 года со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур. Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке планеты. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой.

Универсальный разгонный блок «Фрегат» создан в НПО Лавочкина и предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого класса с целью выведения космических аппаратов на различные заданные орбиты.

Основой конструктивно-компоновочной схемы разгонного блока является блок баков, построенный по моноблочной несущей схеме. Он имеет торосферическую конфигурацию, состоящую из шести сваренных между собой сферических емкостей, разделенных сферическими донышками. Четыре из них являются баками окислителя и горючего, две ёмкости являются отсеками для размещения бортовых приборов и оборудования.

В одном из контейнеров размещается моноблок системы управления, включая аппаратуру спутниковой навигации и вентиляторы системы обеспечения теплового режима, в другом — малый приборный отсек, служебные блоки, а также шаробаллоны высокого давления маршевой двигательной установки и двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска.

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