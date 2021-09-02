Source: Russia Federal Space

#ИМБП РАН#SIRIUS-2102.09.2021 10:40

Продолжается подготовка к эксперименту SIRIUS-21

В Государственном научном центре Института медико-биологическом проблем Российской академии наук в рамках подготовки к 240-суточному изоляционному эксперименту SIRIUS-21 состоялась рабочая встреча кандидатов в члены экипажа (шесть граждан Российской Федерации, четверо граждан Соединённых Штат Америки и двое граждан Объединенных Арабских Эмиратов) с руководством и специалистами данного проекта.

На встрече присутствовали соруководитель проекта с российской стороны, директор ИМБП, академик Олег Орлов, первый заместитель руководителя — главный менеджер проекта Марк Белаковский, ответственный исполнитель проекта Сергей Пономарев и менеджер по международной научной интеграции NASA HRP в России Игорь Кофман.

В ходе встречи испытатели были представлены друг другу (иностранные кандидаты впервые посетили ИМБП) и познакомились с кураторами проекта. Кроме того, на мероприятии были обсуждены вопросы, связанные с началом тренировочного процесса, который стартует со 2 сентября 2021 года.

По окончании встречи для участников была организована экскурсия по Институту, в том числе кандидаты посетили Наземный экспериментальный комплекс ИМБП, в котором им предстоит провести 8-месячный модельный полет по лунной программе.

Проект SIRIUS — Scientific International Research In Unique terrestrial Station (Международное научное исследование в уникальном наземном комплексе) — проводится совместно российским Институтом медико-биологических проблем РАН и американской Human Research Program NASA (Программа исследований человека NASA) в кооперации с организациями-партнерами и при широком участии специалистов из разных стран. Проект разбит на несколько этапов, состоящих из изоляционных экспериментов с увеличивающейся продолжительностью, во время которой испытатели находятся в наземном экспериментальном комплексе — аналоговой платформе с многофункциональными сегментами, способными разместить 6 членов экипажа.

На сегодняшний день проведено два этапа — 17- и 120-суточные эксперименты (SIRIUS-17 и SIRIUS-19 соответственно). Старт 240-суточного этапа SIRIUS-21 намечен на начало ноября 2021 года. Эксперимент SIRIUS-21 основан на моделировании долгосрочной лунной миссии и включает апробацию элементов пилотируемой экспедиции к более удаленным космическим объектам. Во время миссии экипаж будет выполнять задачи, связанные с операциями космического полета: ежедневный медицинский мониторинг и углубленная оценка состояния здоровья, регулярные физические тренировки и мероприятия, соответствующие сценарию полета (в том числе выходов на поверхность спутника Земли). Кроме того, экипаж будет выполнять программу научных исследований с целью изучения влияние изоляции в замкнутом пространстве на психологию и физиологию человека и отношения в малой группе.

Источник: ИМБП РАН

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