Посещение Дальневосточного морского тренажёрного центра МГУ имени адмирала Г.И.Невельского

Source: President of Russia – Kremlin

Президент ознакомился с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками МГУ имени адмирала Г.И.Невельского, а также пообщался с курсантами.

Тренажёрный центр – уникальный комплекс по подготовке членов экипажей многофункциональных судов, повышению квалификации морских специалистов. Центр введён в эксплуатацию в июле 2021 года.

По поручению Президента в Морском государственном университете действует «Школа под парусами», целью которой является знакомство молодёжи с историей Дальнего Востока, планирование и осуществление морских походов на парусниках по местам боевой славы России.

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