Павел Сорокин: «Важно максимально использовать свои конкурентные преимущества на мировом энергетическом рынке»

Source: Russia Ministry of Energy

Владивосток, 2 сентября. – Россия обладает колоссальным энергетическим ресурсом, и самый важный вопрос на сегодня – как наиболее эффективно его использовать, сообщил Павел Сорокин в ходе своего выступления на сессии Восточного экономического форума «Повышение отдачи от нефти и газа для россиян». По его словам, природный газ продолжит играть ключевую роль в энергетическом потенциале России.

«У нас на ближайшие 20-25 лет газ будет являться одним из основных переходных видов топлива – есть очень хорошее окно возможностей, которое относится не только к экспорту газа и его потреблению на ТЭЦ, но и к повышению его добавочной стоимости. Здесь одним из ключевых вызовов является нахождение баланса между доходностью добычи и переработки», – считает Павел Сорокин.

По словам заместителя Министра, основной потенциал России по природному газу сосредоточен в запасах Восточной Сибири, ко многим из них уже подведена необходимая инфраструктура. Впрочем, для достижения максимальной эффективности использования природного газа необходимо выполнить ряд условий. «Не менее важно правильно просчитать и сопутствующие расходы – стоимость фондирования, финансирования, возможные сборы. Одна из главных задач государства здесь – обеспечение конкурентной стоимости финансирования. В этом плане хороший пример – введение обратного акциза на СУГ-этан в нефтегазохимии», – добавил он.

Кроме того, Павел Сорокин на другой панели Восточного экономического форума рассказал, за счёт какой продукции Россия сможет укрепить свои позиции в части нефтегазохимии. По его словам, на фоне усиления климатической повестки в ряде стран-потребителей, важно максимально использовать свои конкурентные преимущества на мировом энергетическом рынке.

«Важно обеспечить то самое конкурентное преимущество, чтобы оставаться эффективными на «кривой» предложения. Сейчас мы постепенно уходим в более глубокие пласты, в более ценный газ с точки зрения химии. Поэтому сегодня в наших приоритетах – крупнотоннажные полимеры, полиэтилены, полипропилены, где мы сможем дойти до 6-7% мирового рынка, то есть почти удвоиться. Большой перспективой обладает метанольное производство, по которому потенциально мы видим 6-7 млн тонн мощностей от дополнительных проектов, а также сжиженный газ, в части которой увеличение монетизации и мобильности запасов газа для производства СПГ является одним из краеугольных камней нашей энергостратегии», – подчеркнул замглавы Минэнерго России.

По словам Павла Сорокина, подобные проекты обеспечат мультипликативный эффект для экономики – на горизонте ближайших 12 лет они могут привлечь порядка $100 млрд инвестиций на этапе строительства.

Что касается будущего углеводородов как первичного источника энергии, то отказываться от их использования на фоне глобального энергоперехода пока рано, считает Павел Сорокин.

«Естественно, нам потребуются любые способы, которые смогут нам за минимальную стоимость снизить углеродный след любой продукции. Мы делаем анализ по всей цепочке, какой максимальный эффект мы можем получить. Есть задача обеспечит определенное снижение – сделаем, но наша цель сделать это с минимальными затратами», – подчеркнул он.

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