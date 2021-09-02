Павел Сниккарс: «Видим серьёзный рост спроса на проведение конкурсов в сфере «зелёной» энергетики со стороны субъектов РФ»

Source: Russia Ministry of Energy

Владивосток, 2 сентября. – Минэнерго России отмечает рост спроса на проведение конкурсов по проектам на основе возобновляемых источников энергии со стороны регионов, рассказал Павел Сниккарс в видеоинтервью для «Российской газеты» на Восточном экономическом форуме.

«Есть меры поддержки на розничном рынке, мы видим серьёзный рост спроса на проведение конкурсов на уровне субъектов Российской Федерации на возобновляемые источники энергии», – сообщил замглавы Минэнерго.

Павел Сниккарс при этом отметил, что в России значительное производство комплектующих для электростанций на основе ВИЭ, что поспособствует развитию отрасли.

«Со стороны государства, Министерства энергетики мы внимательно относимся ко всем ресурсам – это и солнце, и ветер, и малые ГЭС, в том числе, потому что гидропотенциал у нас очень высокий на Северо-Западе, Северном Кавказе, и, соответственно, на Дальнем Востоке. И я надеюсь, что в дальнейшем эти проекты будут увеличиваться в объёмных показателях», – прокомментировал заместитель Министра.

Кроме того, Павел Сниккарс рассказал о разработанном механизме обращения низкоуглеродных сертификатов. Минэнерго внесло в Правительство России соответсвующий проект, связанный с запуском сертификатов происхождения электрической энергии,. «Логика в том, чтобы, погасив данный сертификат, подтвердить, что при производстве товаров и услуг использовалась именно электроэнергия, выработанная на безуглеродных источниках», – сказал Павел Сниккарс.

14.07.2021

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