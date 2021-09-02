Олег Матыцин открыл павильон «Спорт – норма жизни» на Восточном экономическом форуме

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 сентября, во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин открыл павильон «Спорт – норма жизни». В мероприятии приняли участие паралимпийские чемпионы Токио по фехтованию Александр Кузюков и Максим Шабуров, их тренеры, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев, директора фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

«Впервые Министерство спорта Российской Федерации так активно принимает участие в Восточном экономическом форуме, – отметил Олег Матыцин. – Спорт действительно становится нормой жизни. Дальневосточный федеральный округ очень гостеприимен, примером служит заключительный этап подготовки россйских спортсменов к Олимпийским играм в Токио, где наша команда успешно выступила. Сегодня мы приветствуем героев Паралимпийских игр – спасибо вам за подвиги, которые вы совершили в Токио, за ваш труд и победы. Россия была и будет великой спортивной державой».

Двукратный паралимпийскйи чемпион Александр Кузюков сказал на открытии: «Паралимпийский спорт для того и нужен, чтобы любой парень или девушка увидели, что вот эти ребята без ног, без рук, на колясках могут заниматься спортом, и поняли, что им вообще ничего не страшно и можно всего добиться».

На Паралимпиаде в Токио Александр и Максим вместе с Артуром Юсуповым выиграли золотые медали в командных соревнованиях на шпагах. В личном зачёте Александр Кузюков завоевал «золото» в соревнованиях шпажистов в категории В, Максим Шабуров – «серебро» в категории А.

Олег Матыцин сообщил, что в павильоне «Спорт – норма жизни» можно будет познакомиться с проектами, которые уже реализует Министерство спорта, прежде всего, со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. В павильоне будут проходить различные дискуссионные площадки, посвящённые развитию массового, детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, механизмам государственно-частного партнёрства, созданию спортивной инфраструктуры.

«Мы максимально открыты для взаимодействия с коллегами. Только в единой команде с регионами, министерствами, федерациями, Олимпийским и Паралимпийским комитетами мы сможем решить задачи по развитию спорта, которые перед нами ставят Президент и Правительство Российской Федерации», – завил Олег Матыцин.

Павильон «Спорт – норма жизни» открыт со 2 по 7 сентября на территории специально возведённого выставочного комплекса «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс кампуса Дальневосточного федерального университета.

В павильоне работают интерактивные зоны спортивных активностей: электронный тир, лук со стрелами и мишенью, дартс, различные симуляторы по видам спорта. Пройдут мастер-классы по броскам дзюдо, ударам по боксёрской груше, фехтованию, мини-кёрлингу.

Участники и гости форума смогут попробовать себя в различных олимпийских и неолимпийских видах спорта, установить свой собственный рекорд на спортивных снарядах комплекса ГТО или испытать свои силы в новом формате соревнований «Игры ГТО». На выставке Государственного музея спорта можно будет познакомиться с редкими экспонатами 90-летней истории движения ГТО в России.

Пресс-служба Минспорта России

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