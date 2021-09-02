Николай Шульгинов: «Страны БРИКС вносят весомый вклад в достижение целей устойчивого развития в части обеспечения всеобщего доступа к источникам энергии»

Source: Russia Ministry of Energy

2 сентября, Владивосток. — Николай Шульгинов принял участие в 6-ой встрече Министров энергетики стран БРИКС в формате видеоконференции.

Руководители профильных ведомств стран объединения обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой энергетической повестки, в частности, обсудили вопросы повышения доступности источников энергии, энергетического перехода и развития научного, делового сотрудничества в сфере энергетики.

Николай Шульгинов отметил, что страны сходятся в позициях по вопросам соблюдения энергетической безопасности и обеспечения населения доступными энергоресурсами, при этом БРИКС, как многосторонняя площадка, способствует развитию мировой экономики.

«Уверен, что принимая во внимание экономику стран БРИКС, и прежде всего масштаб энергетических секторов, наше сотрудничество в сфере энергетики может стать одним из дополнительных факторов обеспечения мирового устойчивого развития. Исследования, подготовленные в этому году экспертами Платформы энергетических исследований БРИКС под председательством Индии, безусловно, внесут весомый вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами», — сообщил глава министерства, отметив, что деятельность Платформы вызывает у российских исследовательских институтов и энергетических компаний большой интерес.

По словам Министра, страны БРИКС вносят весомый вклад в достижение целей устойчивого развития в части обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надёжным, устойчивым источникам энергии. При этом, значительная часть энергии – порядка 80% – вырабатывается при минимальных выбросах углерода в атмосферу на основе безуглеродных и низкоуглеродных источников.

«Убеждён, что в перспективе нескольких десятилетий традиционные источники энергии продолжат составлять наиболее значительную часть мирового энергетического баланса. Важную роль продолжает играть природный газ — наиболее «чистый» из всех ископаемых видов топлива», — добавил Николай Шульгинов.

Отдельно Министр рассказал о наиболее перспективных направлениях сотрудничества стран БРИКС, отметив, в частности, работу Платформы энергетических исследований в части формирования сети национальных секретариатов, появления таких новых направлений деятельности, как водородная энергетика и финансирование энергетических проектов. Помимо исследовательской деятельности, важным направлением работы Платформы является создание базы для технологического взаимодействия.

«Мы поддерживаем дальнейшую работу наших стран, направленную на координацию позиций на крупнейших международных многосторонних площадках, прежде всего в Группе двадцати, а также развитие молодёжного сотрудничества, студенческих обменов между нашими странами. В частности, совместно с вузами мы планируем проработать перспективы реализации дополнительных профессиональных программ, чтобы молодёжь из стран БРИКС имела возможность приехать в Россию на повышение квалификации», — сообщил Николай Шульгинов.

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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