На Восточном экономическом форуме состоялась сессия «Опыт субъектов Российской Федерации в области цифровой трансформации сферы физической культуры»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 сентября, в рамках мероприятий Восточного экономического форума во Владивостоке Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в сессии «Опыт субъектов Российской Федерации в области цифровой трансформации сферы физической культуры».

Министр подчеркнул важность процессов цифровой трансформации как одного из ключевых приоритетов Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Для реализации Стратегии-2030 планируется совершенствовать механизмы взаимодействия с общероссийскими спортивными федерациями, всероссийскими спортивными обществами, сектором НКО, субъектами ведомственного и корпоративного спорта. Цифровая трансформация – верный путь для качественной реализации программы.

В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта Приморского края, Калужской области, Республики Саха (Якутия), Республики Алтай, Ханты-Мансийского автономного округа.

Сессия прошла в павильоне «Спорт – норма жизни» Минспорта России, который открыт со 2 по 7 сентября на территории специально возведённого выставочного комплекса «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс кампуса Дальневосточного федерального университета.

В павильоне работают интерактивные зоны спортивных активностей: электронный тир, лук со стрелами и мишенью, дартс, различные симуляторы по видам спорта. Пройдут мастер-классы по броскам дзюдо, ударам по боксёрской груше, фехтованию, мини-кёрлингу.Участники и гости форума смогут попробовать себя в различных олимпийских и неолимпийских видах спорта, установить свой собственный рекорд на спортивных снарядах комплекса ГТО или испытать свои силы в новом формате соревнований «Игры ГТО». На выставке Государственного музея спорта можно будет познакомиться с редкими экспонатами 90-летней истории движения ГТО в России.3 сентября в павильоне Минспорта России будет организовано прямое включение с участниками XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Олег Матыцин по видеосвязи пообщается со спортсменами и тренерами нашей паралимпийской сборной. Запланирована также панельная дискуссия «Будущее детско-юношеского спорта в России».4 сентября состоится панельная сессия «Влияние спорта на общество, а также здорового образа жизни и занятий физической культурой на жизнь и здоровье человека».

Пресс-служба Минспорта России

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