Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#OneWeb02.09.2021 13:35

На Байконуре готовят головной обтекатель по программе OneWeb № 36

На космодроме Байконур согласно комплексному графику продолжается подготовка головного обтекателя по программе запуска космических аппаратов спутниковой компании OneWeb № 36. Данные работы проводятся в монтажно-испытательном корпусе площадки № 112.

В настоящий момент головной обтекатель полностью собран, выполняется проверка исходного состояния клапанов. Следующий этап технологических мероприятий — его перемещение в шлюзовую камеру.

В работах принимают участие специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и филиала Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован на вечер 14 сентября 2021 года. Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке планеты.

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