Source: Russia Federal Space

#ВДНХ02.09.2021 03:30

Начало сентября в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ: бесплатные экскурсии и лекция

Гости одной из самых популярных музейных площадок Москвы — центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ — на этой неделе не только смогут посмотреть на уникальные экспонаты, но и поучаствовать в бесплатных тематических экскурсиях «Люди и космос», «Химия и космос», а также лекции «Ядерная энергетика в космосе».

2 сентября в 11:00, 15:00 и 17:00 посетителей центра «Космонавтика и авиация» ждет бесплатная экскурсия «Люди и космос», приуроченная к 113-й годовщине со дня рождения советского инженера и ученого, основоположника жидкостного ракетного двигателестроения Валентина Петровича Глушко. В экспозиции центра представлены копия его рабочего стола, созданные им модели двигателей. Экскурсоводы расскажут и о других конструкторах, чья работа сделала возможным покорение космоса, о деятельности предприятий, участвующих в создании космической техники.

Количество участников каждой экскурсии — не более 20 человек, возрастные ограничения — 12+. Необходима предварительная регистрация.

4 сентября в 16:30 состоится бесплатная лекция «Ядерная энергетика в космосе», приуроченная ко Дню специалиста по ядерному обеспечению. Ядерная энергетика является неотъемлемой частью орбитальных и планетарных путешествий. Экскурсовод Денис Романенко расскажет, почему тема ядерной энергетики в космосе является одной из важнейших в освоении космического пространства, и затронет другие вопросы.

Количество участников лекции — не более 30 человек, возрастные ограничения — 12+. Запись по предварительной регистрации.

5 сентября в 13:00, 15:00 и 17:00 в центре «Космонавтика и авиация» пройдут бесплатные экскурсии «Химия и космос» ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Посетители узнают, каков состав топлива для ракет, каким образом космические аппараты защищают от солнечного излучения, как функционирует система охлаждения космических станций и как химия облегчает быт космонавтов на орбите.

Количество участников — не более 20 человек, возрастные ограничения — 12+. Необходима предварительная регистрация.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить здесь.

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