М. Павлова: Открывшаяся в Челябинске выставка о жизни Александра Невского способствует патриотическому воспитанию молодежи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила интерактивную экспозицию, посвященную 800-летию со дня рождения князя.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в ходе поездки в регион посетила мультимедийную выставку «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа». Экспозиция открылась в челябинском историческом парке.

Сенатор напомнила, что Челябинская область является пилотной площадкой для федеральных проектов по патриотическому воспитанию и цифровому образованию. Парламентарий отметила, что открытие выставки совпало с началом учебного года, а потому она сразу же привлекла большое внимание школьников и студентов.

Экспозиция посвящена 800-летию со дня рождения князя. Большой интерактивный проект рассказывает о его детстве и первых подвигах, Ледовом побоище и других исторических событиях. Здесь можно погрузиться в атмосферу XIII века и Древней Руси. Все это представлено в доступном для детской аудитории формате – комиксах.

Через жизнь и подвиги Александра Невского можно взглянуть на культурное наследие России, понять ход русской истории

По словам Маргариты Павловой, в экспозиции также участвуют реконструкторы, которые демонстрируют одежду и украшения Древней Руси, старинные книги, оружие. Гости выставки могут попробовать писать пером и чернилами, связать кольчугу из металлических колец, сделать своими руками бусы или серьги.

«Через жизнь и подвиги Александра Невского можно взглянуть на культурное наследие России, понять ход русской истории. Князю выпало править в тяжелейший, переломный момент, после разорительного монгольского завоевания, когда речь шла о самом существовании Руси. Талант и мудрость полководца на века предопределили судьбу нашего государства», — сказала сенатор.

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