М. Кавджарадзе провел встречи с жителями Воловского района Липецкой области

Source: Russia – Council of the Federation
Обсуждались темы развития здравоохранения, образования, социальной сферы, благоустройства района.
Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области посетил с рабочей поездкой Воловский муниципальный район.
Сенатор провел встречу с главой районной администрации Никитой Соловьевым и председателем Совета депутатов Виталием Акутиным. В ходе беседы обсуждались темы развития здравоохранения, социальной сферы, благоустройства района.
Максим Кавджарадзе также встретился с коллективом Воловской районной больницы. Затрагивались вопросы повышения заработной платы, обновления медицинского оборудования.
Сенатор поблагодарил медиков за ответственный и нелегкий труд. Он подчеркнул, что качественное здравоохранение — важнейшая задача государства, поэтому необходимое дооснащение больницы современным оборудованием и медтехникой будет выполняться вовремя. «С учетом важнейшей роли охраны здоровья будут и дальше предприниматься меры по улучшению качества условий работы и жизни медицинских работников», — отметил парламентарий.
Максим Кавджарадзе посетил с рабочей поездкой Воловский муниципальный район
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Максим Кавджарадзе посетил с рабочей поездкой Воловский муниципальный район
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Максим Кавджарадзе посетил с рабочей поездкой Воловский муниципальный район
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В рамках поездки Максим Кавджарадзе также посетил районную школу и провел встречу с педагогическим составом. Учителя подняли вопросы нехватки кадров и необходимости дополнительного компьютерного оборудования для классов с учетом увеличения числа учеников.
Школьные педагоги не только обучают детей дисциплинам, но и воспитывают нашу смену, формируют будущее общество
«Школьные педагоги не только обучают детей дисциплинам, но и воспитывают нашу смену, формируют будущее общество. На их плечах лежит колоссальная ответственность. Поэтому первостепенные задачи — обеспечение школ всем необходимым оборудованием, повышение заработной платы, стоит проработать дополнительные льготы для учителей», — считает сенатор.
На встрече Максима Кавджарадзе с активистами в Доме культуры они обратили внимание сенатора на необходимость установки подъемников для малоподвижных граждан в поликлинике и в районной больнице. Обсуждалось также строительство спортивного комплекса. По словам парламентария, вопрос уже находится в стадии проработки.