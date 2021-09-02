Л. Талабаева: Цифровая экономика открывает для женщин новые возможности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на заседании выездной гостиной Евразийского женского форума в рамках VI Восточного экономического форума.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края приняла участие в работе выездной гостиной Евразийского женского форума «Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?» в рамках VI Восточного экономического форума. Мероприятие прошло во Владивостоке.

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В своем выступлении сенатор рассказала об успехах Образовательной программы «Женщина-лидер». «Цифровая экономика открывает для женщин новые возможности. Во время стагнации в традиционных отраслях экономики, вызванной влиянием пандемии, инновационный рынок в самых различных областях гибко отреагировал на возникшие изменения», — отметила она.

По словам Людмилы Талабаевой, многие инновационные проекты, запустившиеся в это время, показали хороший результат. Совет Евразийского женского форума совместно с Мастерской управления «Сенеж» тоже запустил подобный проект. «Идея программы родилась как ответ на растущий в современном мире запрос на женское лидерство», — подчеркнула парламентарий.

Сенатор напомнила, что впервые о старте программы было заявлено в сентябре прошлого года на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

«Когда стартовала Образовательная программа «Женщина-лидер», мы предполагали, что она станет востребованной. Проект объединил успешных и целеустремленных женщин, способных продвигать актуальную повестку, решать проблемы, встающие перед нашим обществом, страной», — сказала Людмила Талабаева.

Сенатор обратила внимание, что за то небольшое время, которое прошло с сентября 2020 г. 284 участницы программы из 53 регионов страны приобрели и усилили управленческие компетенции и навыки социального проектирования. Ими были разработаны более 50 проектов. Все они направлены на решение социально значимых задач. Безусловно, особая ценность программы «Женщина-лидер» состоит в её ориентированности на решение конкретных задач, в практической пользе для людей, заявила законодатель.

«Благодаря слаженной командной работе всего за несколько месяцев обучения рождаются и «встают на крыло» уникальные авторские проекты. Так, было создано 25 социальных проектов силами 25 межрегиональных команд», — проинформировала Людмила Талабаева. Все они затрагивают самые чувствительные ключевые направления для общества и граждан области и нацелены на решение задач в сферах: образования, предпринимательства повышения занятости и трудоустройство, социального обеспечения, развития внутреннего туризма, общественно-гражданской активности. «Предложенные инициативы тесно перекликаются с национальными целями развития нашей страны. И теперь очень важно, чтобы люди увидели результаты их реализации уже в ближайшем будущем», — сказала сенатор.

При этом сенатор рассказала, что после множества положительных откликов стало ясно, что этот замечательный проект обязательно должен иметь продолжение, чтобы ещё больше ярких, талантливых, креативных женщин смогли стать его частью, заявить о себе и внести свой вклад в решение задач государственного развития. Она сообщила, что 2 сентября в Ростове-на-Дону начинается обучение регионального потока программы «Женщина – лидер».

Роль женщины в современном обществе возрастает. Тонкий ум, внимание к деталям, гуманизм и мудрость востребованы на государственной службе, бизнесе, проектах социально-экономической направленности, науке

«Благодаря хорошим результатам, программа готова выйти на качественно новый уровень. На третьем Евразийском женском форуме мы планируем дать старт международному потоку этой программы», – отметила Людмила Талабаева. «В целом, надо сказать, что роль женщины в современном обществе возрастает. Тонкий ум, внимание к деталям, гуманизм и мудрость востребованы на государственной службе, бизнесе, проектах социально-экономической направленности, науке».

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