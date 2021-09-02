К. Косачев в ходе рабочей поездки в Республику Марий Эл посетил крупные промышленные предприятия региона

Source: Russia – Council of the Federation

Продукция промышленных предприятий Йошкар-Олы пользуется уверенным спросом как в России, так и за рубежом.

Заместитель Председателя СФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе работы в регионе посетил крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Республики Марий Эл. В состав агрохолдинга входят мясокомбинат и племзавод, что позволяет контролировать весь процесс производства – начиная от выращивания кормов для животных и до реализации готовой продукции.

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В рамках рабочей поездки сенатор ознакомился с деятельностью завода полупроводниковых приборов. Основным направлением деятельности предприятия является производство металлокерамических корпусов повышенной сложности для интегральных схем.

Константин Косачев в ходе работы в регионе посетил крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Республики Марий Эл

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Константин Косачев в ходе работы в регионе посетил крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Республики Марий Эл

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Константин Косачев в ходе работы в регионе посетил крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Республики Марий Эл

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Константин Косачев в ходе работы в регионе посетил крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Республики Марий Эл

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Константин Косачев в ходе работы в регионе посетил крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Республики Марий Эл

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Константин Косачев в ходе работы в регионе посетил крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Республики Марий Эл

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«Специалисты успешно освоили новые технологии, завод стал обеспечивать своей продукцией большую отрасль микроэкономики. Продукция завода поставляется на ведущие предприятия микроэлектроники России и стран СНГ», — сказал сенатор.

Также Константин Косачев выступил перед коллективом предприятия, производящего газовые хроматографы и аппаратно-программные комплексы на их базе. Предприятие является одним из лидеров в России по созданию уникального аналитического оборудования.

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