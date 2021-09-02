Source: Russia Federal Space

#Роскосмосбанк#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#ВКД#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика#наука03.09.2021 00:05

Космонавты выйдут в космос 3 сентября 2021 года

В соответствии с графиком работ на российском сегменте Международной космической станции в пятницу, 3 сентября 2021 года, запланирован 49-й плановый выход в открытый космос (ВКД № 49). Его выполнят российские члены экипажа экспедиции МКС-65, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров.

Данный выход станет первым из серии, посвящённых интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука», вошедшего в состав Международной космической станции в конце июля 2021 года. Российским космонавтам предстоит провести на внешнем борту станции более 7 часов. С Земли из Центра управления полётами ЦНИИмаш помощь им будут оказывать специалисты Главной оперативной группы управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Роскосмос).

За время ВКД космонавты должны подключить кабели системы электроснабжения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», смонтировать перекидной поручень на втором приборно-грузовом отсеке модуля и два перекидных поручня для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек и подключить кабель Ethernet к новому российскому модулю.

Если у экипажа останется время, они установят на малом исследовательском модуле «Поиск» установочную платформу с тремя контейнерами «Биориск-МСН». В ходе этого эксперимента проверяется устойчивость микроорганизмов к экстремальным условиям космического пространства.

Выходной люк модуля «Поиск» по плану должен быть открыт в 17:35 по московскому времени, после чего космонавты начнут работу. Олег Новицкий и Пётр Дубров должны вернуться на станцию в 00:10 мск 4 сентября 2021 года.

Прямая трансляция начнется в 17:00 по московскому времени на официальном сайте и на страницах в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос». В рамках эфира мы расскажем, что из себя представляет многоцелевой лабораторный модуль «Наука», как будет проходить его интеграция в состав российского сегмента МКС, сколько для этого понадобится выходов в открытый космос, какие впоследствии эксперименты будут проводиться и многое другое. К нам присоединятся космонавт-испытатель Марк Серов, первый заместитель главного редактора журнала «Русский космос» Игорь Маринин, инструктор космонавтов по внекорабельной деятельности Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Анатолий Панин, Герой России, летчик-космонавт РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

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