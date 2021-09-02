Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#OneWeb02.09.2021 17:03

ЗНС Восточного готовится к заправке разгонного блока «Фрегат»

Специалисты Комплекса эксплуатации заправочно-нейтрализационной станции (ЗНС) Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») продолжают подготовку станции к приёмке и заправке разгонного блока «Фрегат», предназначенного для запуска 36 космических аппаратов OneWeb в рамках миссии № 49.

Подготовительные операции проходят согласно плану-графику в период с 1 по 7 сентября 2021 года. В этот период подготавливается весоизмерительное оборудование, оборудование заправки гелием, окислителем и горючим. Всего в работах принимает участие порядка 50 специалистов ЗНС. После заключительных операций предстоит приёмка разгонного блока и, непосредственно, сама заправка.

Заправочно-нейтрализационная станция предназначена для подготовки и заправки космических аппаратов, блоков выведения и разгонных блоков специально подготовленными компонентами ракетного топлива и сжатыми газами. На Восточном технический комплекс и заправочно-нейтрализационная станция выполнены в едином блоке, с законченным технологическим циклом с обеспечением необходимой чистоты при подготовке составных частей ракеты.

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