Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин02.09.2021 18:16

Дмитрий Рогозин рассказал о деятельности Роскосмоса на марафоне «Новое знание»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 2 сентября 2021 года принял участие в работе II марафона «Новое знание». Глава Роскосмоса сообщил участникам марафона о деятельности Роскосмоса, перспективах российской космонавтики и новых проектах ракетно-космической отрасли Российской Федерации и её роли в системе безопасности страны.

В частности, Дмитрий Рогозин рассказал о планах по разработке новой отечественной орбитальной станции РОСС, созданию перспективного пилотируемого корабля «Орел», проектах по освоению Луны и Марса, в частности, про автоматические межпланетные станции «Луна-25» и ExoMars 2022, запуски которых запланированы на будущий год.

Дмитрий Рогозин также поделился личными воспоминаниями о желании стать космонавтом, а также рассказал о самом информированном энтузиасте космоса.

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С 1 по 3 сентября 2021 года проходит II федеральный просветительский марафон «Новое знание», приуроченный ко Дню знаний. Организатором марафона выступает российское общество «Знание». В роли лекторов и наставников — свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

В программе марафона запланированы как лекции, интервью и дискуссии из студий, так и видеоэкскурсии из уникальных мест страны. В ходе марафона пройдут включения из театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний.

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