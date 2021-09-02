Г. Карелова приняла участие в экспертной дискуссии «Женщины за здоровое общество: платформа для взаимодействия» Восточного экономического форума

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ выразила уверенность, что Форум даст старт новым инициативам и объединениям.

Главный урок последних полутора лет – необходимость объединения усилий в противодействии инфекционным и другим заболеваниям, представляющим угрозу жизни и здоровью населения. Женщины могут сыграть в этом консолидирующую роль, отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области в своем выступлении на Восточном экономическом форуме в рамках дискуссии «Женщины за здоровое общество: платформа для взаимодействия».

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Галина Карелова отметила, что в российском здравоохранении доля женщин среди врачей – более 70 проц., среди среднего медицинского персонала – 95 проц. Женщины – во главе многих общественных организаций и движений, деятельность которых идет по разным направлениям, но посвящена одной цели – сохранению жизни и здоровья людей.

Заместитель Председателя СФ выразила уверенность, что Восточный экономический форум даст старт новым инициативам и объединениям, и, в свою очередь, рассказала о том, как тема сбережения здоровья будет отражена на третьем Евразийском женском форуме, который пройдет в середине октября 2021 года в Санкт-Петербурге под патронажем Совета Федерации. Свое участие в нем на данный момент подтвердили представители более 85 стран мира.

По словам Галины Кареловой, программа Форума базируется на пяти ключевых платформах. «Миссия женщин – вместе за здоровое общество» тема одной из них. В рамках платформы пройдут экспертные сессии, научно-практические семинары и дискуссии с участием ведущих международных спикеров, презентации инновационных проектов. Этой же теме будет посвящен один день в рамках «Региональной недели», которая состоится в преддверии Форума. В работе платформы будут участвовать представители ВОЗ и многих ведущих международных медицинских ассоциаций и объединений. «Безусловно, главной темой дискуссий станет борьба с коронавирусом и его последствиями», – сообщила Галина Карелова.

Галина Карелова приняла участие в экспертной дискуссии «Женщины за здоровое общество: платформа для взаимодействия» Восточного экономического форума

По ее словам, пандемия стала настоящим испытанием для национальных систем здравоохранения всех стран, выявила как сильные, так и слабые их стороны. Поэтому на третьем Евразийском женском форуме будут обсуждаться, в том числе, подходы к их трансформации, стандарты и модели охраны здоровья, возможные коллективные действия по защите от новых угроз.

Вице-спикер СФ добавила, что в числе российских приоритетов – модернизация первичной медицинской помощи, развитие профилактических и реабилитационных направлений, повышение уровня взаимной ответственности граждан и государства за здоровье населения. Эта работа уже началась, тем полезнее будет на старте обсудить ее аспекты с экспертами, сказала сенатор.

Галина Карелова также отметила, что программа Форума не ограничивается дискуссиями. В нее включены мероприятия разных форматов. Будет работать кабинет «Медицина будущего», в котором продемонстрируют современные технологии диагностики. Пройдет ставший традиционным «Фестиваль здоровья и красоты». Состоится флешмоб «Мой сад здоровья и красоты», цель которого – привлечь внимание к влиянию экологии на здоровье человека.

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