Г. Карелова: Использование российского опыта в сфере образования становится важным треком сотрудничества в рамках АТЭС

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации выступила на пленарном заседании Международной конференции по образованию АТЭС.

Дальнейший рост экономик АТЭС требует развития сотрудничества в сфере образования, формирования такого образовательного пространства, которое даст импульс для эффективных решений по продвижению новых идей и практик, заявила в своем приветственном слове на пленарном заседании Международной конференции по образованию АТЭС «Десятилетие МКО АТЭС: достижения и перспективы» заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Вице-спикер СФ поздравила присутствующих с десятилетним юбилеем конференции, отметив ее большой вклад в развитие гуманитарного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ее словам, это особенно важно для региона, в котором производится более половины мирового валового внутреннего продукта и проживает около 40 проц. населения планеты.

Решение таких важных и своевременных задач, как распространение цифровых методов обучения, разработка механизмов признания образования и квалификаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, внедрение карты академической мобильности АТЭС, по мнению сенатора, невозможно без международного сотрудничества в сфере образования.

Галина Карелова также подчеркнула, что важным треком сотрудничества в рамках АТЭС является обеспечение равного участия женщин в экономике. Вице-спикер поделилась опытом внедрения российских специальных образовательных программ для женщин, которые способствуют росту числа предпринимателей в стране. Она подчеркнула, что в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин реализуется 25 образовательных проектов, направленных на развитие женского предпринимательства. При этом Галина Карелова отметила, что российский опыт находит активную поддержку в странах АТЭС.

Так, одной из российских инициатив в рамках АТЭС стал конкурс по развитию женского бизнеса — APEC BEST AWARD. Он нацелен на популяризацию женского предпринимательства и распространение в Азиатско-Тихоокеанском регионе лучших женских бизнес-проектов практически во всех отраслях, в том числе в образовании.

«Повышение качества образования в условиях стремительных технологических изменений становится объективной необходимостью. Женщины, обладающие качественным современным образованием, оказывают существенное влияние на экономику своих стран», — подчеркнула заместитель Председателя СФ.

Вице-спикер СФ также отметила растущую роль для развития сотрудничества в сфере образования Евразийского женского форума, под эгидой которого реализуются проекты, направленные на расширение участия женщин в сфере высоких технологий, обучение цифровым навыкам, предпринимательству, повышение их финансовой грамотности, поддержку женщин – ученых.

На третьем Евразийском женском форуме, сообщила заместитель Председателя СФ, будет дан старт международному потоку новой образовательной программе «Женщина – лидер», которая успешно реализуется в России.

В заключение Галина Карелова пожелала участникам Международной конференции АТЭС по образованию эффективной работы, здоровья и успехов.

В пленарном заседании приняли участие исполнительный секретарь экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсиа Алишахбана, Посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Российской Федерации в форуме АТЭС Кирилл Барский, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков, генеральный секретарь Ассоциации тихоокеанских университетов (APRU) Кристофер Тремеван, исполнительный секретарь Министерства образования Федеративной Республики Бразилия Виктор Годой Вейга, заместитель министра высшего образования Мексиканских Соединенных Штатов Лучано Конкейро Боркес, заместитель министра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Фук, ректор Токайского университета Киёси Ямада.

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