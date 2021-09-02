Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил ряд образовательных учреждений региона и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Новоузенский и Краснокутский районы. Сенатор побывал в ряде учебных заведений и поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний.

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Олег Алексеев отметил, что в Саратовской области первого сентября в школу пошли свыше 250 тыс. учеников, из них 27 тыс. — первоклассники.

«В этом году в регионе открылись две новые школы, еще в двух проводится реконструкция. Особое внимание уделяется оплате педагогического труда: ежегодно повышается зарплата. В школах с каждым годом становится интереснее и учиться, и работать. Основная задача – повышение качества образования», — сказал парламентарий.

В селе Куриловка Новоузенского района Олег Алексеев посетил учебное заведение, в котором он сам учился, — школу имени Героя Советского Союза Степана Щеглова. «В нынешнем году здесь в первый класс пришли 34 ученика. К началу учебы был сделан подъезд к школьному зданию, отремонтирован спортивный зал, обновлены окна», — отметил парламентарий.

Он поздравил всех присутствующих с Днем знаний и вручил руководству образовательного учреждения сертификат на комплект школьной мебели.

Олег Алексеев посетил ряд образовательных учреждений региона и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

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Олег Алексеев посетил ряд образовательных учреждений региона и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

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Олег Алексеев посетил ряд образовательных учреждений региона и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

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Олег Алексеев посетил ряд образовательных учреждений региона и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

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Олег Алексеев посетил ряд образовательных учреждений региона и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

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Олег Алексеев посетил ряд образовательных учреждений региона и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

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Олег Алексеев посетил ряд образовательных учреждений региона и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

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Олег Алексеев посетил ряд образовательных учреждений региона и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

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Олег Алексеев посетил ряд образовательных учреждений региона и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

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Олег Алексеев посетил ряд образовательных учреждений региона и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

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Олег Алексеев посетил ряд образовательных учреждений региона и поздравил учеников и педагогов с Днем знаний

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При посещении Лицея-интерната в г. Красный Кут Олег Алексеев осмотрел отремонтированное здание, в котором сооружен крытый пешеходный переход, соединяющий учебный корпус с общежитием. Кабинеты информатики и физики оснащены современным оборудованием — появились интерактивные доски, новые компьютеры. Приобретен новый школьный автобус. Сенатор приветствовал собравшихся и вручил педагогам благодарственные письма.

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