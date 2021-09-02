В День знаний Н. Косихина встретилась с преподавателями и учениками школ Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор поздравила собравшихся с Днем знаний и началом нового учебного года.
Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области в День знаний посетила две школы в Первомайском муниципальном районе Ярославской области.
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Сенатор побывала в Скалинской общеобразовательной школе, в которой с прошлого года функционирует Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Наталия Косихина также посетила Пречистенскую среднюю школу, где 1 сентября состоялось открытие подобного Центра. Проект призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей.
Парламентарий поздравила преподавателей, учащихся и их родителей с Днем знаний и началом нового учебного года. «Хочется отметить дружные сплоченные коллективы педагогов, которые своим профессионализмом и душевной добротой создают благоприятную обстановку для обучения детей».
Наталия Косихина подчеркнула, что Пречистенская средняя школа – победитель конкурса в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Учебное заведение ведет активную инновационную деятельность, участвуя в ряде региональных и федеральных проектах. В школе реализуется система профориентационной работы, осуществляется сотрудничество с Любимским аграрно-политехническим колледжем по программе профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных школ Первомайского района.
Наталия Косихина в День знаний посетила школы в Первомайском муниципальном районе Ярославской области
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Наталия Косихина в День знаний посетила школы в Первомайском муниципальном районе Ярославской области
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Наталия Косихина в День знаний посетила школы в Первомайском муниципальном районе Ярославской области
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Наталия Косихина в День знаний посетила школы в Первомайском муниципальном районе Ярославской области
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Наталия Косихина в День знаний посетила школы в Первомайском муниципальном районе Ярославской области
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Наталия Косихина в День знаний посетила школы в Первомайском муниципальном районе Ярославской области
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Наталия Косихина в День знаний посетила школы в Первомайском муниципальном районе Ярославской области
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Наталия Косихина в День знаний посетила школы в Первомайском муниципальном районе Ярославской области
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Наталия Косихина в День знаний посетила школы в Первомайском муниципальном районе Ярославской области
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Наталия Косихина в День знаний посетила школы в Первомайском муниципальном районе Ярославской области
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Кроме того, сенатор посетила школу номер 12 г. Данилова. «В этот праздничный день желаю всем педагогам профессиональных успехов, крепкого здоровья. Всем школьникам и студентам – целеустремленности, трудолюбия, успехов, открытий, творчества, побед в наступающем учебном году!» — сказала парламентарий.