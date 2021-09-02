Во Владивостоке стартовал этап Мировой серии по кёрлингу среди смешанных пар

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 сентября, во Владивостоке начался Международный турнир по кёрлингу среди смешанных пар WCT Pacific Cup 2021.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в торжественной церемонии открытия. «Выражаю признательность руководству Приморского края за организацию турнира и хочу поприветствовать наших гостей – спортсменов из Венгрии, Казахстана, Польши, Швейцарии и, конечно, сборную команду России. Мы живём в очень сложных условиях и в преддверии Олимпийских зимних игр очень важно поддерживать форму в очных встречах и повышать своё мастерство. Поэтому это вдвойне важные соревнования. Желаю побед, удачных выступлений и высоко нести знамя такого прекрасного вида спорта как кёрлинг», – сказал Олег Матыцин.

В ходе мероприятия Министр вручил благодарственное письмо за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Приморском крае министру спорта региона Жану Кузнецову.

«Хотел бы поблагодарить губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко и министра спорта Жана Анзорьевича Кузнецова за успешную подготовку наших спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио», – отметил Олег Матыцин.

Международный турнир по кёрлингу проводится в рамках VI Восточного экономического форума. Соревнования проходят ежедневно с 10.40 до 18.00 на ледовой арене «Полюс» до 4 сентября включительно. Вход для зрителей свободный.

Самые титулованные участники турнира – двукратные чемпионы мира Дороттья Паланча и Жолт Киш из Венгрии, трёхкратная чемпионка Европы, четырёхкратный призёр чемпионатов мира Кира Езех в паре с Алексеем Стукальским, призёры чемпионата мира Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин. Напарником двукратной чемпионки Европы, пятикратного призёра чемпионатов мира Анны Сидоровой будет швейцарец Маттиас Перре.

Пресс-служба Минспорта России

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