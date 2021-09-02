Вопросы интеграции и адаптации людей с особенностями интеллектуального развития обсудят на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

С 8 по 10 сентября в Казани пройдёт IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

Одним из мероприятий деловой программы Форума станет круглый стол на тему «Специальная Олимпиада – стратегический вектор построения инклюзивного общества».

Цель дискуссии участников будет вопрос содействия реабилитации и интеграции людей с интеллектуальными нарушениями в общество с помощью адаптивной физической культуры и спорта.

Участники круглого стола обсудят возможности организации адаптивного физического воспитания детей и взрослых, имеющих интеллектуальные нарушения, и построения эффективного диалога между обществом, бизнесом и государством, чтобы повысить осведомлённость людей о целях и ценностях движения Специальной Олимпиады и Всемирных зимних играх.

Круглый стол поможет привлечь внимание общественности и спортивного сообщества к проблеме интеграции и адаптации людей с особенностями интеллектуального развития.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 22 по 28 января 2022 года. В спортивную программу Игр включены соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. В соревнованиях примут участие более 1900 атлетов с особенностями интеллектуального развития и их юнифайд-партнёров из 97 стран.

IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проводится в соответствии с распоряжением Президента России от 7 июня 2021 года № 144-рп. Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан.

Форум пройдёт в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.Дополнительная информация о мероприятиях IX Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» доступна на официальном сайте https://sportforumrussia.ru.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI