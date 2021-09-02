Вниманию СМИ: Олег Матыцин пообщается с российскими медалистами XVI Паралимпийских летних игр в режиме телемоста Владивосток – Токио

Source: Russia Ministry of Sport

В пятницу, 3 сентября, во Владивостоке в 11:00 по местному времени Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин пообщается с победителями и призёрами XVI Паралимпийских летних игр в Токио (Япония).

Встреча пройдёт в рамках Восточного экономического форума в режиме телемоста Владивосток – Токио. Мероприятие состоится на территории павильона Минспорта России «Спорт – норма жизни».

Из Токио на связь выйдут чемпионы Паралимпиады Валерия Шабалина, Анастасия Гонтарь, Андрей Граничка, Дмитрий Черняев, Антон Прохоров, Виктория Ищулова, Антон Кулятин, Галина Липатникова, Муса Таймазов, Мария Павлова, Дарья Пикалова, Владимир Сотников, Ильнур Гарипов и Анна Крившина; призёры Никита Прохоров, Артур Сайфутдинов, Дарья Лукьяненко, Маляк Алиева, Раиса Чебаника, Виктория Сафонова, Надежда Пушпашева, Юрий Ноздрунов, Елена Крутова, Алексей Леонов, Степанида Артахинова и Баир Шигаев.

Вместе со спортсменами в видеозвонке примут участие председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России, шеф миссии команды ПКР на XVI Паралимпийских летних играх Павел Рожков, президент Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Сергей Евсеев и тренер сборной команды России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями Татьяна Новикова.

Павильон «Спорт – норма жизни» открыт со 2 по 7 сентября на территории специально возведённого выставочного комплекса «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс кампуса Дальневосточного федерального университета.

В павильоне работают интерактивные зоны спортивных активностей: электронный тир, лук со стрелами и мишенью, дартс, различные симуляторы по видам спорта. Пройдут мастер-классы по броскам дзюдо, ударам по боксёрской груше, фехтованию, мини-кёрлингу.

Участники и гости форума смогут попробовать себя в различных олимпийских и неолимпийских видах спорта, установить свой собственный рекорд на спортивных снарядах комплекса ГТО или испытать свои силы в новом формате соревнований «Игры ГТО». На выставке Государственного музея спорта можно будет познакомиться с редкими экспонатами 90-летней истории движения ГТО в России.

Пресс-служба Минспорта России

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