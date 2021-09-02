Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Энергомаш#Памятная дата02.09.2021 05:45

Валентин Глушко – основоположник отечественного ракетного двигателестроения

В четверг, 2 сентября 2021 года, Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») отмечает 113-летие со дня рождения основателя предприятия Валентина Петровича Глушко — создателя двигателей, поднявших в космос ракеты с первым искусственным спутником Земли, с первым человеком, обеспечивших полёты к Луне и планетам Солнечной системы.

Под руководством Валентина Глушко были созданы уникальная многоразовая космическая система «Энергия-Буран» и базовый блок долговременной орбитальной станции «Мир». Двигатели его разработки были установлены на многих типах боевых баллистических ракет, обеспечивших создание надежного оборонительного щита нашей страны.

С юных лет он выбрал себе цель и не изменил ей. Всю жизнь он оставался верным своему призванию — разработке ракетной техники. Он ставил задачи на грани возможного и добивался их реализации. Он создал школу отечественного ракетного двигателестроения, которая стала кузницей специалистов самой высокой квалификации. Под его руководством инженеры создали богатейшие научные наработки, заложили фундаментальные основы создания ракетных двигателей, все то, что и сегодня успешно служит главной цели НПО Энергомаш — созданию ракетных двигателей, опережающих свое время.

Валентин Глушко родился 2 сентября 1908 года в Одессе. В 1929 году окончил Ленинградский университет. Доктор технических наук, академик Академии наук СССР. В 1929 году стал руководителем подразделения по разработке двигателей и ракет в составе Газодинамической лаборатории в Ленинграде. В 1934 году продолжил работы в составе РНИИ в Москве. В 1938 году был необоснованно арестован и в 1939 году приговорен в 8 годам заключения. Работал в 4-м Спецотделе НКВД в Тушино, затем в Казани, где возглавил КБ по ЖРД.

В августе 1944 года был досрочно освобожден со снятием судимости, а с декабря того же года продолжал работы в Казани уже в качестве руководителя Опытно-конструкторского бюро специальных двигателей (ОКБ-СД). В 1945–1946 годах участвовал в изучении немецкой ракетной техники в Германии. Вместе с коллективом ОКБ-СД с 1946 года продолжил работы в Химках главным конструктором ОКБ-456, КБ Энергомаш. С 1974 года — директор и генеральный конструктор НПО «Энергия», в состав которого до 1990 года входило КБ Энергомаш.

Гениальный ученый и конструктор, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, академик Валентин Петрович Глушко прошел поистине великий, насыщенный жизненный путь.

Имя Глушко, как пионера и творца отечественного ракетного двигателестроения, в августе 1994 года было присвоено кратеру на видимой стороне Луны. Сегодня имя Валентина Глушко носит ведущее предприятие по разработке и производству жидкостных ракетных двигателей НПО Энергомаш.

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