Б. Жамсуев принял участие в международной конференции, посвященной столетию установления дипломатических отношений России и Монголии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор участвует в мероприятиях VI Восточного экономического форума 2021.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в составе делегации Совета Федерации на VI Восточном экономическом форуме принял участие в пленарном заседании Международной научной конференции на тему: «Исторические и современные тренды развития отношений России и Монголии: навстречу 100-летнему юбилею».

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Организаторами мероприятия выступили Российское историческое общество, Фонд «История Отечества» и Институт востоковедения Российской академии наук.

Как рассказал Баир Жамсуев, участники международной конференции провели анализ и оценку различных аспектов истории заключения «Соглашения между правительством РСФСР и Народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений» (5 ноября 1921 года) и его исторического значения для российско-монгольских отношений, а также обсудили современное состояние и перспективы взаимоотношений России и Монголии.

Основными темами работы конференции были направления взаимоотношений между двумя странами в исторической части и современности. Обсуждались направления всеобъемлющего стратегического партнерства, торгово-экономические взаимоотношения, российско-монгольское военное сотрудничество и гуманитарные факторы взаимодействия в российско-монгольских отношениях.

Сенатор отметил, что в прошлом году парламентом России была одобрена ратификация Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией и глубоко символично, что в текущем году страны отмечают столетие установления дипломатических отношений.

«Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия и отличаются традиционным добрососедством, ориентированы на дальнейшее развитие в духе всеобъемлющего стратегического партнерства», — отметил Баир Жамсуев.

По его словам, регулярный характер носят контакты парламентариев – Совета Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии, в том числе «на полях» международных мероприятий по линии ООН, ОБСЕ, ШОС и на других глобальных и региональных площадках, и традиционно на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. «Отрадно, что сотрудничество России с Монголией получает дальнейшее развитие на региональном и приграничном уровнях, так более 70 процентов объема двустороннего товарооборота приходится на межрегиональные связи», — сказал Баир Жамсуев.

Сенатор также посетил историко-документальную выставку, посвященной российско-монгольским отношениям.

На пленарном заседании Международной научной конференции в очном и онлайн-формате приняли участие российские дипломаты и парламентарии, руководство и эксперты Государственного Эрмитажа и Института восточных рукописей РАН, Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН, Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, представители СМИ и общественности и другие.

С монгольской стороны в конференции приняли участие парламентарии, руководители и эксперты Академии наук Монголии, а также представители Института истории и этнологии Монгольской академии наук, Института международных отношений Монгольской академии наук, Института философии Монгольской академии наук, научно-исследовательского института обороны Монголии, Главного архивного управления Монголии и университета «Улаанбаатар-Эрдэм».

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