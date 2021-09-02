А. Чернышев совершил рабочую поездку в Братский, Нижнеилимский и Усть-Кутский районы Иркутской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проконтролировал готовность школ к новому учебному году, посетил ряд социальных учреждений и промышленных предприятий.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Андрей Чернышев ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области совершил рабочую поездку в Братский, Нижнеилимский и Усть-Кутский районы.

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Сенатор принял участие в проверке готовности школ к новому учебному году, которую провели губернатор региона Игорь Кобзев и члены областного правительства. Они также побывали на площадках промышленных предприятий, оценили работу социальных учреждений, провели встречи с жителями.

«Особое внимание накануне учебного года мы уделили учреждениям образования», — сообщил Андрей Чернышев. В частности, в Нижнеилимском районе делегация осмотрела строительную площадку учебного комплекса Соцгородка, в который войдет школа и детский сад. Его возводят по госпрограмме «Развитие образования».

По словам сенатора, высокую оценку получила школа в Березняках, где учатся 160 детей. «Педагогический коллектив и школьники стараются сделать ее лучше, уютнее. Безусловно, есть и проблемы, которые нужно решать. Ремонта требует кровля, ждут замены окна. Губернатор дал поручение провести необходимые расчеты и запланировать финансирование в бюджете следующего года», — сказал парламентарий.

Андрей Чернышев совершил рабочую поездку в Братский, Нижнеилимский и Усть-Кутский районы

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Андрей Чернышев совершил рабочую поездку в Братский, Нижнеилимский и Усть-Кутский районы

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Андрей Чернышев совершил рабочую поездку в Братский, Нижнеилимский и Усть-Кутский районы

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Андрей Чернышев совершил рабочую поездку в Братский, Нижнеилимский и Усть-Кутский районы

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Андрей Чернышев совершил рабочую поездку в Братский, Нижнеилимский и Усть-Кутский районы

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Андрей Чернышев также отметил, что в школе рабочего поселка Янталь открыты современные классы физики, химии и математики. Ремонт был проведен по проекту «Культура малой Родины».

В ходе рабочей поездки делегация также посетила ряд промышленных предприятий, в частности, строительную площадку Иркутского завода полимеров. «Новое производство даст Усть-Кутскому району рабочие места, развитие социальной инфраструктуры и дополнительные налоговые поступления в региональный и местный бюджеты», — подчеркнул сенатор.

На встрече с работниками речного порта «Осетровский ЛДК» обсуждался вопрос строительства нового автомобильного моста в Усть-Куте. В этом году на реализацию проекта выделено 200 млн руб., сообщил парламентарий.

В Братске состоялась встреча с активом города. Андрей Чернышев вручил медали «Совет Федерации. 25 лет» депутатам городской Думы Эдуарду Демину и Аркадию Нестеренко за развитие российского парламентаризма.

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