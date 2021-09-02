А. Климов: Мы обсудили структуру и основные положения очередного Ежегодного доклада нашей Временной комиссии

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» с участием сенаторов, экспертов и представителей общественных организаций.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел «круглый стол».

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Как рассказал в беседе с журналистами по итогам мероприятия сенатор, на экспертном уровне продолжено общественное обсуждение структуры и основных положений очередного Ежегодного доклада Временной комиссии. Представление этого документа намечено на конец ноября 2021 года.

Андрей Климов подчеркнул, что основная цель будущего доклада – предотвратить вмешательство из‑за рубежа в суверенные дела Российской Федерации. «Все принимаемые меры носят сугубо ответный характер на многочисленные реальные попытки внешних сил нанести ущерб нашей Родине, сдержать Россию, помешать устойчивому развитию Отечества, многонационального российского народа».

Сенатор напомнил, что в преддверии проходящих в России выборов, в том числе в Государственную Думу, решено включить в текст Ежегодного доклада отдельный раздел, посвященный этой избирательной кампании.

Парламентарий отметил, что принятые меры позволили в значительной степени ослабить воздействие внешних сил на внутрироссийский политический процесс. «Именно поэтому избирательная кампания проходит без каких‑либо серьезных эксцессов, в условиях конкурентной борьбы, когда конкурс за право занять место в Государственной Думе составляет свыше десяти кандидатов на одно место», — заявил Андрей Климов.

Андрей Климов

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Заседание «круглого стола» Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с представителями гражданского общества

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Заседание «круглого стола» Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с представителями гражданского общества

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Заседание «круглого стола» Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с представителями гражданского общества

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Заседание «круглого стола» Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с представителями гражданского общества

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Заседание «круглого стола» Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с представителями гражданского общества

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Заседание «круглого стола» Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с представителями гражданского общества

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Заседание «круглого стола» Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с представителями гражданского общества

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Заседание «круглого стола» Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с представителями гражданского общества

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Андрей Климов

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Сенатор сообщил, что в Ежегодный доклад отдельным разделом планируется включить обзор уже принятых с участием сенаторской комиссии законов и анализ их правоприменительной практики, а также сравнительный анализ текущей избирательной кампании с предшествующими.

Выступая в ходе заседания «круглого стола», член сенаторской комиссии, глава мониторинговой группы Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области предложил в Ежегодном докладе обратить особое внимание на факты привлечения к деструктивной деятельности российских граждан и НКО. В том числе — рассмотреть возможность включения в Ежегодный доклад специального раздела или приложения об установленных фактах участия такого рода лиц и структур в антироссийских акциях. Речь идет как о деструктивной деятельности в ходе избирательной кампании, так и о других случаях.

«Мониторинговая группа отмечает, что прошедшие месяцы показали высокую эффективность комплекса мер по защите российского суверенитета от попыток иностранного вмешательства», — сказал Владимир Джабаров, отметив, что работа группы в рамках установленных Комиссией полномочий будет продолжена вплоть до официального утверждения итогов выборов.

Члены Временной комиссии — член Комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области и член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области обратили внимание на тему защиты института семьи и вопросы цифровой безопасности, включая персональные данные граждан.

Мнения по обсуждаемым вопросам высказали приглашенные эксперты и участники общественных организаций.

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