Source: Gazprom in Russian

2 сентября 2021Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел селекторное совещание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности.Руководители ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Кузнецк», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ОсОО «Газпром Кыргызстан» сделали на совещании отчеты о деятельности предприятий.

Стенограмма выступления Алексея Миллера

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Конечно, самая главная задача «Газпрома» — это обеспечивать надежное газоснабжение наших потребителей. И мы с вами с этим успешно справляемся.

Но мы с вами также видим и фиксируем новые тенденции, которые происходят на рынке.

Во-первых, надо отметить, что за последние восемь месяцев мы поставили на внутренний рынок на 10,9% газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. А на рынок дальнего зарубежья — больше на 19,4%. Это очень-очень хороший результат.

И мы с вами также фиксируем, что меняется сезонный профиль поставок. Март стал полноправным зимним месяцем, а лето стало «зеленой» зимой.

И, конечно, это все накладывает дополнительную нагрузку на наши газотранспортные и добычные мощности. Но накладывает еще и бóльшую ответственность на «Газпром».

Чтобы обеспечить надежное газоснабжение, мы с вами реализуем самые современные проекты. Один из таких проектов — это газопровод «Северный поток — 2». Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в Северном газотранспортном коридоре.

Всем хорошо известно, что маршрут от Ямала через Балтику до Европы является самым коротким и самым экономически эффективным для потребителей. И что очень-очень важно, он является самым экологически чистым. Низкий углеродный след, выбросы CO2 в 5,6 раза ниже по сравнению с коридором, который идет через территорию Украины.

Экспорт нашего газа растет не только на западе, но и на востоке. И сейчас, в преддверии осенне-зимнего периода, мы фиксируем, что в Китай мы поставляем по суткам газа больше, чем наши суточные контрактные обязательства. И делаем мы это с вами, уважаемые коллеги, регулярно.

Параллельно мы наращиваем производительность Чаяндинского месторождения и активно работаем по освоению Ковыктинского месторождения. И, как вы знаете, мы уже к сегодняшнему дню построили 370 км «Силы Сибири» на участке от Ковыкты до Чаянды.

Продолжаем работать по газопроводу «Сила Сибири — 2» и по газопроводу, который пройдет по территории Монголии, — это газопровод «Союз Восток».

С развитием добычи на востоке параллельно усиливается наше стратегическое присутствие в очень перспективном секторе — это переработка. Хочу вам сообщить, что Амурский газоперерабатывающий завод на сегодняшний день построен уже на 80% и буквально в самое ближайшее время мы объявим о пуске в эксплуатацию новых технологических линий.

По плану идет также строительство газоперерабатывающего завода на западе страны, в Усть-Луге. Мы будем там перерабатывать этансодержащий газ, который будет поступать с месторождений Западной Сибири и с Тамбейского месторождения на Ямале.

Все эти новые проекты, без сомнения, внесут весомый вклад в еще большее повышение эффективности работы «Газпрома», эффективности нашего бизнеса, изменят структуру наших доходов.

Очень приятно отметить, что мы с вами ставим новые рекорды в финансовой сфере. По итогам первого полугодия у нас чистая прибыль — почти триллион рублей. И это исторический рекорд вообще за всю историю компании. Как вы понимаете, это очень-очень важный, позитивный сигнал для наших акционеров. И дивидендная база всего-навсего за шесть месяцев 2021 года существенно больше, чем аналогичный показатель за весь предыдущий 2020 год.

Уважаемые коллеги!

На первом плане, главным приоритетом работы на внутреннем рынке, конечно, является программа газоснабжения и газификации регионов. Без сомнения, все цели и задачи, которые перед нами ставит руководство страны, будут выполнены.

Основные направления, как вы знаете, это догазификация населенных пунктов — домов в тех селах, куда газ уже пришел. И создание необходимой инфраструктуры для газификации тех сел и деревень, где газа еще нет.

К концу 2025 года фактически в 35 регионах Российской Федерации будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация. А к 2030 году такой результат мы достигнем в целом по стране. И все цели, которые перед нами ставит Президент России Владимир Владимирович Путин, будут полностью достигнуты.

Уважаемые коллеги!

В этом году «Газпром» сменил прописку. Теперь наша штаб-квартира официально находится в Петербурге в «Лахта Центре». Это самое высокое здание Европы. Высота — 462 метра. Это самое известное здание из вновь построенных в Европе, поскольку оно просто регулярно получает лучшие международные премии, становится лучшим в международных рейтингах в области архитектуры, высотного строительства и городского развития.

И еще очень-очень приятно отметить, что наш любимый корпоративный фестиваль «Факел» также получил всемирное признание. Он стал самым крупным корпоративным фестивалем по количеству участников, самым массовым по количеству участвующих регионов и самым-самым многонациональным. Поэтому фестиваль «Факел» — первый в мире корпоративный фестиваль. Более масштабного, более яркого корпоративного фестиваля в мире просто-напросто нет. Здесь мы с вами тоже — первые.

Нашу компанию отличает и то, что мы уделяем большое значение развитию спорта. В этом году в рамках программы «Газпром — детям» мы уже построили 78 современных спортивных стадионов, площадок и комплексов. До конца года построим еще 14. Это значительные цифры, и это наш с вами вклад в здоровое будущее России.

Уважаемые коллеги!

Впереди отопительный сезон. Для нас с вами это самое напряженное время. Наша задача номер один заключается в том, чтобы наши потребители вообще не почувствовали никаких зимних холодов. Уверен, что коллектив компании с этой задачей, как всегда, справится четко и ответственно. Собственно говоря, так у нас с вами в «Газпроме» и принято.

А почему? Потому что «Газпром» — это компания, где ежедневно каждый на своем рабочем месте — каждый рабочий, специалист, руководитель — вносит свой вклад в результаты общей работы. И этот конкретный результат является очень-очень значимым. Я хочу вас поблагодарить за самоотдачу и преданность нашему общему делу.

Желаю вам в связи с профессиональным праздником новых успехов, новых достижений. У нас, как всегда, впереди еще более значимые, еще более масштабные проекты. Полностью уверен, что поставленные цели будут достигнуты. Залогом этого являются ваш профессионализм, ваше отношение к делу, ваш огромный опыт в реализации масштабных проектов.

Поэтому — успехов, новых достижений. Вам и вашим семьям — счастья и благополучия. Конечно же, коллеги, берегите здоровье.

И, как мы с вами всегда говорим в «Газпроме», — «и продолжим работу».

MIL OSI