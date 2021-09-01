Ю. Воробьев принял участие в торжественной линейке в кадетской школе «Корабелы Прионежья», посвященной Дню знаний

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ также провел Всероссийский открытый урок «Философия безопасности» для учеников 11-х классов.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области в ходе поездки в регион принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний. Мероприятие прошло в кадетской школе «Корабелы Прионежья».

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Школу также посетили заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин, начальник Департамента образования области Елена Рябова и глава Вытегорского района Александр Зимин.

Почетные гости приветствовали кадетов и поздравили их с началом нового учебного года. Юрий Воробьев в своем выступлении отметил, что 150 будущих выпускников кадетской школы должны стать надежной опорой государства. «Уверен, что так и будет. Но для этого нужно много трудиться. Желаю каждому из вас успехов, чтобы этот учебный год получился интересным, ярким, полным полезных открытий и запоминающихся событий», — обратился к кадетам вице-спикер СФ.

Юрий Воробьев, являющийся Заслуженным спасателем Российской Федерации, также провел Всероссийский открытый урок «Философия безопасности» для учеников 11-х классов. Особое внимание на занятии было уделено воспитанию и формированию культуры безопасности жизнедеятельности.

Наша безопасность во многом зависит от каждого из нас, от общества, в котором мы живем и от государства

«Самое главное — научить людей избегать рисков или правильно действовать, если возникла чрезвычайная ситуация. И этому необходимо учить со школьной скамьи, для этого в сфере образования была создана дисциплина основы безопасности жизнедеятельности. Наша безопасность во многом зависит от каждого из нас, от общества, в котором мы живем и от государства», — рассказал сенатор.

В кадетской школе, как и во всех школах региона, прошел II Федеральный просветительский марафон «Новое знание» для школьников, преподавателей и родителей.

После окончания торжественных мероприятий Юрий Воробьев провел рабочее совещание по вопросам развития Образовательного центра – кадетской школы «Корабелы Прионежья» с участием представителей правительства Вологодской области и руководства Вытегорского района.

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