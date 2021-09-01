Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#стипендия01.09.2021 08:25

Юбилейная стипендия Госкорпорации «Роскосмос» имени Юрия Алексеевича Гагарина

В связи с празднованием в 2021 году 60-летия первого полета человека в космос Госкорпорацией «Роскосмос» учреждена юбилейная стипендия имени Юрия Алексеевича Гагарина.

В конкурсном отборе на право получения юбилейной стипендии могут принять участие студенты второго и последующих курсов профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку специалистов по профильным для организаций ракетно-космической отрасли специальностям, а также учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций.

Одними из критериев отбора претендентов на назначение стипендий будут являться призовые места на международных, всероссийских, региональных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других подобных мероприятиях по космической тематике, участие в научно-исследовательской работе по космической тематике.

Заявку на рассмотрение конкурсной комиссии нужно направить не позднее 30 сентября 2021 года.

Положение о стипендии

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