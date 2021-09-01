Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во встречах с жителями Усть-Коксинского района.

Представитель в Совете Федерации законодательного (представительного) государственного органа власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей командировки по региону приняла участие во встречах с жителями Усть-Коксинского района.

По словам законодателя, разговор с работниками СПК «Абайский» получился содержательным. Жители высокогорного района показали свою гражданскую активность, охотно принимая участие в дискуссии.

Работники предприятия особо отметили, что за 20-летнее существование достижений за ним накопилось немало, которые позволяют сделать вывод, что у многоотраслевого сельскохозяйственного предприятия достаточно высокая степень надежности. Здесь развиваются все характерные для Усть-Коксинского района виды животноводства: молочное и мясное скотоводство, табунное коневодство, яководство, мясное и шерстное овцеводство, производство и реализация молочной продукции, хлебобулочных изделий. На сегодняшний день это самое крупное хозяйство в России, занимающееся мараловодством, подчеркнула парламентарий.

Сенатор также считает, что качественная молочная продукция пользуется заслуженным спросом среди горожан, несмотря на ее высокую цену, поскольку все знают, что в ней нет химических добавок.

Мы должны сделать облик села современным, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно в родном селе, и ему не хотелось бы отсюда уезжать

Татьяна Гигель считает, что местной власти следует обратить самое пристальное внимание на предложение сотрудников предприятия, касающееся качества внутренних дорог, состояния инфраструктуры центральной усадьбы хозяйства. «Мы должны сделать облик села современным, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно в родном селе, и ему не хотелось бы отсюда уезжать», — заметила сенатор.

Парламентарий отметила, что ее порадовал свойственный для здешних жителей патриотизм, когда многие молодые люди выбирают местом своего будущего проживания именно родной район и полны желания сделать его еще более привлекательным.

«Задача власти — быть крайне внимательной к просьбам сельчан. Вопросы строительства современных внутренних автодорог, удешевление топлива и ГСМ, повышение закупочной цены на мясо в живом весе, строительство перерабатывающих предприятий должны войти в народную программу в качестве приоритетных в связи с их актуальностью», — заявила парламентарий.

MIL OSI