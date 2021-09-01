Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в открытии парка Победы в Нерчинском районе Забайкальского края.
Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в ходе поездки в регион принял участие в открытии парка Победы в селе Нижние Ключи Нерчинского района.
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Сенатор отметил, что работы велись в рамках реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ранее ещё один парк, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, открылся в сельском поселении Олинское Нерчинского района. Были проведены работы по благоустройству территории, сделаны тротуары, клумбы, обновлены мемориальные доски.
Сергей Михайлов подчеркнул важность сохранения исторической памяти, патриотического воспитания подрастающего поколения.
Сергей Михайлов в ходе поездки в регион принял участие в открытии парка Победы в селе Нижние Ключи Нерчинского района
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Сергей Михайлов в ходе поездки в регион принял участие в открытии парка Победы в селе Нижние Ключи Нерчинского района
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Сергей Михайлов в ходе поездки в регион принял участие в открытии парка Победы в селе Нижние Ключи Нерчинского района
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Сергей Михайлов в ходе поездки в регион принял участие в открытии парка Победы в селе Нижние Ключи Нерчинского района
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Сергей Михайлов в ходе поездки в регион принял участие в открытии парка Победы в селе Нижние Ключи Нерчинского района
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Сергей Михайлов в ходе поездки в регион принял участие в открытии парка Победы в селе Нижние Ключи Нерчинского района
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Сергей Михайлов в ходе поездки в регион принял участие в открытии парка Победы в селе Нижние Ключи Нерчинского района
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Сергей Михайлов в ходе поездки в регион принял участие в открытии парка Победы в селе Нижние Ключи Нерчинского района
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Сергей Михайлов в ходе поездки в регион принял участие в открытии парка Победы в селе Нижние Ключи Нерчинского района
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Сергей Михайлов в ходе поездки в регион принял участие в открытии парка Победы в селе Нижние Ключи Нерчинского района
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Сергей Михайлов в ходе поездки в регион принял участие в открытии парка Победы в селе Нижние Ключи Нерчинского района
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«Благодаря неравнодушию и активной жизненной позиции жителей района, а также руководства муниципалитета, которое поддержало высказанные предложения, сегодня мы становимся участниками важного для всей страны процесса восстановления и сохранения культурно-исторических памятников. Это отражает наше отношение к событиям Великой Отечественной войны, наше понимание роли в ней советского народа», — сказал парламентарий.