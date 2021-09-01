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#НПО Энергомаш#Учеба#Аспирантура01.09.2021 21:54

Стартовала приемная кампания в аспирантуру НПО Энергомаш

Для молодых специалистов и выпускников вузов путь в науку чаще всего начинается с обучения в аспирантуре и выбора направления, в котором они стремятся реализовать свой потенциал.

1 сентября стартовала новая приемная кампания в аспирантуру Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на 2021/2022 учебный год по заочной форме обучения по направлению подготовки «Тепловые, электроракетные двигатели и энергетические установки летательных аппаратов».

Собственная аспирантура НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко, в которой обучаются сотрудники предприятия, стремящиеся самостоятельно вести научно-исследовательскую работу, действует с 2002 года.

Аспиранты Энергомаша неоднократно становились призерами и победителями различных научных конкурсов, выступают в научных конференциях, организуемых Роскосмосом, МАИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана и другими организациями, принимают непосредственное участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах на предприятии.

Так, в 2019 году аспиранты Иван Фомин и Виктор Цыпелев стали финалистами крупного Всероссийского молодёжного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи», а по итогам 2020 года аспирантка Екатерина Дударева стала победителем XХI Всероссийского конкурса «Инженер года-2020» в версии «Инженерное искусство молодых» в номинации «Теплоэнергетика, теплотехнологии».

«Мы гордимся достижениям наших аспирантов и готовы помочь пытливым умам найти свое место в науке. Аспирантура НПО Энергомаш ждет новых абитуриентов!», — подчеркнула заведующая аспирантурой Елена Сорокина.

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