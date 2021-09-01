Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Циолковский01.09.2021 12:48

Сотрудники Космического центра «Восточный» провели космический урок 1 сентября

В День знаний, 1 сентября 2021 года, для школьников города Циолковского сотрудники Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели космический урок. Ежегодно специалисты филиала ЦЭНКИ принимают участие в поздравлениях школьников и проводят образовательные мероприятия и лекции.

В этом году «Космический урок» для учеников 8 класса средней общеобразовательной школы № 7 имени академика В.П. Бармина организовал и провёл Отдел социального развития и туризма филиала ЦЭНКИ. В рамках праздничного урока ребятам рассказали о 10 знаковых личностях, которые заложили основы отечественной и мировой космонавтики.

В этом году количество первоклассников увеличилось больше чем на 20 человек. Это значит, что Циолковский растёт, развивается и пополняется новыми будущими инженерами и ракетчиками.

MIL OSI