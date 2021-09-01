Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Козловские чтения#Конференция01.09.2021 10:05

Состоялись VII Козловские чтения

Во вторник, 31 августа 2021 года, в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прошла VII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы ракетно-космической техники» (VII Козловские чтения), посвященная 60-летию со дня первого полета человека в космос.

В этом году конференция проводилась в очно-заочном формате с использованием видеоконференцсвязи. С приветственным словом к участникам конференции обратились заместитель Председателя Правительства Самарской области Н.И. Катина, заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс», Герой Социалистического Труда Г. П. Аншаков, президент Самарского университета В. А. Сойфер.

На пленарном заседании доклады представили руководители и сотрудники ведущих предприятий ракетно-космической отрасли и научных организаций: РКЦ «Прогресс», Самарского университета, филиала ОДК — НИИД, ОКБ «Факел», НПП «ОПТЭКС» и других. Заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» по научной работе М.В. Борисов открыл заседание докладом «Наука и промышленность — территория Прогресса».

«Козловские чтения» — традиционная научная конференция, которая проходит в РКЦ «Прогресс» один раз в два года. Она посвящена памяти Д. И. Козлова — выдающегося конструктора, основателя самарской научной школы в области создания ракетно-космической техники. Первая конференция прошла в 2009 году, в год смерти легендарного ученого.

Организаторы конференции:

РКЦ «Прогресс»;

Правительство Самарской области;

Самарский научный центр РАН;

Поволжское отделение Российской академии космонавтики;

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва.

MIL OSI